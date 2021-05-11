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Eğitim Kayseri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Kayseri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, Kayseri üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 19:51:00 -
Kayseri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Kayseri Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Kayseri Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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