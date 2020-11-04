Kayseri Ticaret Borsası
Sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı en düşük 97,20 liradan işlem gördü
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı en düşük 97,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (yemlik)
|Kg
|1,95
|1,97
|Arpa
|Kg
|1,51
|1,53
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|54,00
|73,44
|Pastırma (takım)
|Kg
|97,20
|102,60