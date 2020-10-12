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Ekonomi Kayseri Ticaret Borsası
Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsası

Borsada sucuğun kilogramı en yüksek 65,88, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:30:04 -
Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65,88 lira, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (yemlik) Kg 1,781,82
Arpa Kg 1,391,40
Kabak çekirdeği (yerli)
Kg 25,0033,00
Sucuk
 Kg54,0065,88
Pastırma (takım)
 Kg91,8093,96


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