Kayseri Ticaret Borsası
Borsada sucuğun kilogramı en yüksek 65,88, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan işlem gördü
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65,88 lira, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (yemlik)
|Kg
|1,78
|1,82
|Arpa
|Kg
|1,39
|1,40
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|54,00
|65,88
|Pastırma (takım)
|Kg
|91,80
|93,96