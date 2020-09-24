Kayseri Tabip Odası isyan bayrağını çekti! TTB ile aynı çizgide değiliz

Hasan Eğrigöz Ankara

Kendi alanı dışında her konuda skandal ideolojik açıklamalarıyla gündeme gelen ve Mehmetçik’in terör örgütlerine yönelik operasyonlarına karşı çıkıp, terör örgütleriyle yan yana gelmekten çekinmeyen Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bir tepki de Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin’den geldi. TTB’nin mevcut yönetiminin meşru yollardan yönetimden uzaklaştırılması gerektiğini belirten Şahin, şunları dile getirdi:

Bu kurum siyasal zümrenin elinden kurtarılmalıdır

“Biz, uzunca bir süredir terör örgütleriyle yan yana gelebilecek kadar ideolojik bağlılık içerisinde olan bu meslek kuruluşunu kendi siyasi amaçlarına alet eden ve bu nedenle de hekim haklarının kazanılmasında zafiyete neden olan bu yöneticilerle aramızda kalın bir çizgi çizmiştik. Bu son kongre de onların durumunu bize ve kamuoyuna bir kez daha gösterdi. Biz de bunu onlara ve yine kamuoyuna bir protesto metni şeklinde ilan ettik. Kayseri Tabip Odası delegeleri ve yönetim kurulu olarak bu kongreye gitmeyeceğimizi söylüyoruz.

Bu yönetim, meşru yollardan gayri meşru bir şekilde değil, meşru yollardan Türk Tabipleri Birliği yönetiminden uzaklaştırılmalıdır. Meslektaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Bu vatanın has evladı olan meslektaşlarımız, bu küçük siyasal zümrenin elinden bu kurumu kurtarmalıdır. Biz Kayseri Tabip Odası olarak en azından bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah."

Bunlar hekimlerin yan yana gelmesini zorlaştırıyor

Hekim haklarını savunurken bile siyasi art niyetle hareket ettiklerini belirten İlhan Şahin, şöyle devam etti: “Türk Tabipler Birliği’nin ve Tabip Odalarının seçim sistemlerinin gözden geçirilmesi gerekir. Küçük siyasi zümreler Tabip Odalarını ve delegeleri bir şekilde ele geçirip daha sonra Türk Tabipleri Birliği’nin kongresinde bu delege üstünlüğünü kullanıyorlar. En başta bu konuda meslektaşlarımıza görev düşüyor. Meslektaşlarımızın kendi odalarına sahip çıkmaları gerekiyor.

Kendi bulundukları illerde kendi hakkını en iyi şekilde koruyacak olan liyakatli insanları Tabip Odaları yönetimine getirmeleri gerekiyor. Bununla birlikte bu var olan özellikle büyükşehirlerin ezici delege üstünlüğü konusunun kanuni olarak gözden geçirilmesi gerektiğini, hekimlerin Tabip Odalarına üye olmalarının ve buralarda oy kullanmalarının kolaylaştırılması gerektiğini ve bu yolla Tabip Odalarının hekimlerin tümünü temsil edebilir bir pozisyona getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Elbetteki burayı yönetenler bizim meslektaşımız. Küçük bir siyasal zümre, aşırı ideolojik bağnazlık içerisinde olan bir zümre ama elbette dönem dönem hekim haklarını savunur bir görüntü çiziyorlar. Ancak bunu yaparken bile maalesef gizli ajandaları onların siyasi art niyetlerini ortaya koyuyor. Ve bu da zaman zaman hep beraber hekim haklarını savunuyor olsak da bu siyasi art niyetleri sebebiyle bizim yan yana gelmemizi zorlaştırıyor ve biz bu yöneten bozuk zümre yüzünden Türk Tabipleri Birliği’ne kurumsal olarak sahip çıkamıyoruz.”

TTB kongresine katılmıyoruz

Doç. Dr. Şahin, TTB’nin istişareden uzak, kendi bildiğini okuduğunu vurgulayarak sözlerini söyle tamamladı: “Türk Tabipleri Birliği önümüzdeki hafta sonu yapmayı düşündüğü kongreyi, Ankara’da önce bir otelde, ertesi gün de seçimi Ankara Üniversitesi’nin bir binasında yapmayı düşünüyor. Buna daha önce itirazlar yapıldı. Ankara gibi salgının ileri düzeyde olduğu bir şehirde bu kongreyi yapmanın, yüzlerce hekimi oraya toplamanın hem hekimler açısından risk oluşturduğu hem salgının yayılımını artırabileceği konusu aktarıldı ama buna kulak tıkadılar.

Yasal olarak seçimin yapılması gerekiyorsa bile bununla ilgili bir formül bulunabilirdi. Sağlık Bakanlığı ve diğer tabip odalarımızda istişare edilerek başka bir mekan, tarih, şehir planlanabilirdi ama Türk Tabipleri Birliği her zaman olduğu gibi istişareden uzak, kendi bildiğini okuyan bir tavır içerisinde bu kongreyi yapmaya karar verdi. Biz de Kayseri Tabip Odası olarak bu kongreye katılmama kararı aldık.”