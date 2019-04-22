Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme’de bitime 3 hafta kala kendi evinde Hacılar Erciyesspor’u ağırlayan Kayseri Yolspor, büyük heyecana sahne olan maçtan 3-2 yenilgi ile ayrılarak şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de bitime 3 hafta kala kendi evinde Hacılar Erciyesspor’u ağırlayan Kayseri Yolspor, büyük heyecana sahne olan maçtan 3-2 yenilgi ile ayrılarak şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Süha Adıyaman xx, Ömer Hürcan Yücel x, Erkan Kırçıl xx

Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım x, Batuhan Çelik xx, Fatih Ülker xx, Ümit Al xx, Levent Karabacak xx, Cihat Bakar xx (Dk. 46 Tolga Kara xx), Mehmet Ali Öncü xx, Gökhan Savranlar xxx, Mehmet Yaman xx, Can Ölçer xx (Dk. 74 Said Emre Gündoğan x), Mevlüt Metin xx

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xx, Hüsamettin Sünger xxx, Seyfi Cingöz xxx, Yusuf Karaboğa xx, Doğukan Bozkurt Çetin xx, Mehmet Gençoğlu xxx, Ahmet Emin Ayata xxx, Eren Kaan İpek xxx, Süleyman Yasa xx (Dk. 39 Tolgahan Alan xx) (Dkt. 85 İsmail Çoban x), Gökalp Karaca xx (Dk. 59 Ahmet Dalcı x), Samet Kaan Karaca xxx

Goller: Gökhan Savranlar Dk. 75, Tolga Kara Dk. 83 (Kayseri Yolspor), Süleyman Yasa Dk. 22 (Pen.), Ahmet eminAyata Dk. 70, Hüsamettin Sünger Dk. 90+5 (Pen.) (Hacılar Erciyesspor

Kırmızı Kartlar: BatuhanÇelik Dk. 90+4, Ümit Al (Maç sonu), Mehmet Emin Ayata (Maç sonu)

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