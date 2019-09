Kayseri Şeker’de yeni kampanya dönemi heyecanı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’de yeni kampanya döneminin hazırlıklarının sürdüğünü söyleyerek, “Şekerin Türkiye’nin stratejik bir ürünü olarak görülmesi lazım” dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı açıklamada, Kayseri Şeker’in yeni kampanya dönemi için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Akay, “Nisan’dan itibaren başlayıp Eylül ayına kadar devam eden süre bizim fabrikalarımızın kampanyaya hazırlık süresidir. 3 fabrikamızda da yoğun bir şekilde bu çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Eylül ayının içerisindeyiz. 12 günlük süre içerisinde öncelikle Boğazlıyan Şeker Fabrikamız kampanya açılışını gerçekleştirecek. Ondan 5-6 gün sonra Kayseri Şeker Fabrikamız, ardından da Eylül ayının sonunda Turhal Şeker Fabrikamız kampanyasına başlayacak. Bu manada hazırlıklarımızın hepsi tamamlandı. Bu sene verimlilik açısından durum iyi görünüyor. Şeker oranlarının tespitini de arkadaşlarımız yapıyorlar. Beklediğimiz seviyede sonuçlar ortaya çıkarsa çiftçinin fiyat avantajının yanında verim avantajını da yaşaması oldukça sevindirici bir durum ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker Fabrikası, Boğazlıyan Şeker Fabrikası ve Turhal Şeker Fabrikası’nda 3 milyon 200 bin ton civarında pancar işlemeyi ön gördüklerini kaydeden Akay, “Bunun sonucunda da 430 bin ton toplam kotamız var ama 430 bin tonu da geçecek bir şeker üretmeyi hedefliyoruz. Öncelikle çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir kampanya dönemi diliyorum. Çünkü çok yoğun bir trafik yaşanıyor. Tarlada söküm işinden tutunda, 80 günlük süre içerisinde pancarlar taşınarak büyük tonajlarda şeker üretimi gerçekleşiyor. Mesela Kayseri Şeker Fabrikasına 1 günde 600-700 tane kamyonun girmesi söz konusudur. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kazasız belasız olması çok önemlidir. O nedenle biz bu işe çok hassasiyet gösteriyoruz. Tarladaki sökümünden tutunda, fabrikadaki üretim faaliyetine varıncaya kadar her aşamasında çok dikkat gösterilmesi bir durumdur. Öncelikle insanımızın can sağlığı önemlidir” şeklinde konuştu.

‘Şekerin Türkiye’nin stratejik bir ürünü olarak görülmesi lazım’ diyen Başkan Hüseyin Akay, “Ürün standardının olabilmesi içinde her türlü standardın uygulanması gerekiyor. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bizim Kayseri Şeker olarak ürettiğimiz ürünleri uluslararası kuruluşlar kendi üretimleri ile değerlendiriyorlar. Onun için onların ortaya koymuş olduğu kendi standartlarının yanında birde ulusal milli standartlarımızın da uygulanması konusunda gereken her türlü dikkati ve hassasiyeti gösteriyoruz. Bu güzel bir döngüdür. Çarklar dönmeye başlayınca, dumanlar fabrikanın bacasından tütmeye başlayınca biz ayrı bir heyecan duyuyoruz. Bunun sonucunda 10 binlerce çiftçimiz ve ailesi ekmek parası kazanıyor. Çalışanlarımız geçimlerini sağlıyorlar. Bu Türkiye açısından vazgeçilmemesi gereken bir çarktır. Şeker fabrikaları Türkiye’nin milli kuruluşlarıdır. Şekerin Türkiye’nin stratejik bir ürünü olarak görülmesi lazım. Kolay bir iş değil. Başarılması için mutlaka her noktasında dikkat edilmesi gerekiyor. Biz elimizden geldiği kadar bu gayret içerisinde oluyoruz. İnşallah bereketli kampanyalar olur diye temenni ediyorum” diye konuştu.