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Gündem Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner: Cin görüyorum
Gündem

Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner: Cin görüyorum

Terör örgütü PKK'nın Kayseri'de 2016 yılında gerçekleştirdiği bombalı saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, sürekli cin gördüğünü söyleyerek alakasız konularla mahkemeyi oyalamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:15:00 -
Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner: Cin görüyorum

17 Aralık 2016’da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile Emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak’ta yakalanan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede konuşan Tekiner, deli rolü yaparak "Ben cin görüyorum" diyerek olayla alakasız konular anlattı.

PKK'dan kalleş saldırı: 15 şehit, 54 gazi

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu.

Teröristler hakim karşısında

Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ferhat Tekiner, Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Olayda yaralanan bazı gaziler de duruşmayı seyretti.

'Ben sürekli cin görüyorum'

Mahkemede savunma yapan patlamanın faili Ferhat Tekiner, olayla alakasız konuları anlatınca, mahkeme başkanı sık sık Tekiner'i uyardı.

Tekiner, "Geçen ki duruşmada söylediğim ifadeler aynıdır. Polise verdiğim ifade de bahsi geçen terörist Yıldırım Çakır'ı tanımıyorum. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın diye emniyette birçok fotoğraf testi yaptım ve yardımcı oldum. Lice'de siyah elbiseli teröristler gördüm ama bomba görmedim. Ben PKK tarafından çok işkence gördüm, felç geçirdim. Ondan sonra örgüte yardım edemedim. Ben sürekli cin görüyorum. Benim Sara hastalığım var. Kimsenin görmediği şeyleri görüyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanıklarda, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti dosyadaki duruşmadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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