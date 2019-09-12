Kayseri OBM’de Sanat Konulu Konferans Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nde personellerin motivasyonu için her ay düzenli olarak yapılan “Sanat Nedir? Sanatçı Kimdir?” konulu konferans bu ayda yapıldı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nde personellerin motivasyonu için her ay düzenli olarak yapılan “Sanat Nedir? Sanatçı Kimdir?” konulu konferans bu ayda yapıldı.

Konferansa, Bölge Müdür Yardımcıları Zeki Öztürk ve Kemal Kayıran, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğ. Üy. Levent Değirmencioğlu, Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Konferansa katılan personeller, konferansın çok verimliği geçtiğini söyleyerek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.