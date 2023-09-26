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Spor Kayseri Muaythai sporcu ve antrenörleri Dünya Şampiyonası’na katılacak
Spor

Kayseri Muaythai sporcu ve antrenörleri Dünya Şampiyonası’na katılacak

Yeniakit Publisher
2023-09-26 09:36:00 -
Kayseri Muaythai sporcu ve antrenörleri Dünya Şampiyonası’na katılacak

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası 29 Eylül-08 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapılacak.Şampiyonaya katılan milli takımda Kayseri’den 6 sporcu bulunuyor.

Dünya şampiyonasında Milli Takım Teknik Direktörlük görevini Kayserili Yaşar Cuma Kılıç yaparken yine Kayserili antrenörler Yücel Haspolat, Nazım Yorulmaz, Şakir Kaymaz, İbrahim Mortas ve İlayda Güvercin milli takım kafilesinde yer alacak. Kayseri Muaythai İlTemsilcisi Fatih Kaan Ulu; Kayseri bölgesinin hem sporcu hem de antrenörleri ile milli takımda yer almaya devam ettiğini söyledi. Ulu; “Dünya şampiyonasında mücadele verecek tüm sporcu ve teknik ekibimize başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize yakışır bir mücadele vereceklerine inanıyorum. Türkiye olarak dünyanın her yerinden gelecek sporculara ev sahipliği yapmak onur verici. Federasyon başkanımız Hasan Yıldız, Teknik Asbaşkanımız Halil Demir başta olmak üzere Türkiye Muaythai ailesine verilen emeklerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

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