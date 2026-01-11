  • İSTANBUL
Kayseri-Malatya yolu tamamen kapandı! Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Sivas genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, karayollarında hayatı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Sivas’ın Gürün ilçesinde tipi etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte etkili olan rüzgar sonucu Kayseri-Malatya kara yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Gürün Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Pınarbaşı-Gürün kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişlerine çift yönlü olarak kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

