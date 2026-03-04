Katar ve BAE'den BM'ye İran mektubu

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın topraklarına yönelik saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) birer mektup göndererek, "karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BMGK'ye mart ayında başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz'a bir mektup gönderdi.

Mektupta "İran’ın Katar topraklarına yönelik ulusal egemenliği açıkça ihlal eden, ülkenin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan zarar veren saldırısına odaklanıldığı" aktarıldı.

İran'ın söz konusu saldırısının "bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden kabul edilemez bir tırmanış" olarak nitelendirildiği mektupta, Katar Savunma Bakanlığının İran'dan gelen 2 SU-24 savaş uçağının düşürüldüğü ve hava savunma sistemlerinin 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracını etkisiz hale getirildiği yönündeki açıklamasına işaret edildi.

Mektupta saldırı kınanarak, "egemenliği savunmak için BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca saldırının niteliğine orantılı bir şekilde karşılık verme hakkının saklı tutulduğu" vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de BM Genel Sekreteri Guterres ile BMGK'ye mart ayında başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'a "ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamının" ele alındığı bir mektup gönderildi.

İran'ın saldırılarının "siviller, mülkler ve sivil tesisler üzerindeki etkilerinin" değerlendirildiği mektupta, BAE’nin "meşru müdafaa hakkı"nın altı çizildi.