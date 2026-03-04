Okan Buruk Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mesaj yolladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un sözleri şöyle:

"KUPAYI KAZANMAK HEDEFİMİZ"

"Oyuncular, oynamak istediklerini gösterdiler. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Rahat bir maçtı. İkinci yarı bu skoru koruduk. Değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık. Barış'ı devrede dinlendirmek istedik. İyi geçti. Maç eksiği, devamlılığı görmek bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz, devam ediyoruz."

"LİG VAR, DEVLER LİGİ VAR, KUPA VAR"

"Lig var, Şampiyonlar Ligi var, kupa var. Tüm oyuncuların devamlılıklarını göstermesi değerliydi."

"TARAFTARI MUTLU ETMEK, GÖREVİMİZ"

"Ocak Süper Kupa ile başladık, uzun tatil yapamadık. Ocak başından beri tempo devam ediyor. Ligde 4 puan farkla lideriz, kupada lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Bunlar değerli. Yorgunlukların karşılığını alınca değerli oluyor. Bu maçları oynamaktan dolayı ben mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmek asıl görevimiz. Bir yandan da işimizi en iyi şekilde yapmalıyız."

"KADRO GENİŞLİĞİ RAHATLATIYOR"

"Özellikle devre arası transferinden sonra kadro genişliği rahatlatıyor. Aynı takımla oynamak oyun devamlılığı için önemli ama ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık. Belli oyunculara yük bindiğinde sakatlıklar oluyor. Değişimleri de götürmeyi çalışıyoruz."

"HEDEFİMİZ MÜZEYE YENİ KUPALAR!"

"Asıl hedefimiz Galatasaray'ın müzesine yeni kupalar getirmek."

"MAYISLAR BİZİMDİR..."

"Avrupa'da oynayan takımlar için, hafta içi hafta sonu maç, tek maç oynamak çok büyük avantaj. Bizim gibi takımlar sendeleyip puan kaybedebiliyor. Rakibimizle olan farka bakmadan tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu virajlara hep doğru şekilde girdik. Mayıslar bizimdir hazırlanıyor."

"BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ, MOTİVE, HAZIR!"

"Bunu da üzerinde hem oyun hem başarı olarak bu sloganı güçlendirmemiz gerekiyor. Çok da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş bize karşı en iyi haliyle hazırlanmış, motive olmuş durumda. Beşiktaş'ın performansı yükseldi. Yeni transferler ile birlikte ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Biz de Galatasaray'ız, her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah güzel maç olur. Fenerbahçe puan kaybetmiş önemi yok. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak."