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Eğitim Kayseri liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Kayseri liseleri kontenjanları
Eğitim

Kayseri liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Kayseri liseleri kontenjanları

Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, liselerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde liseye geçecek 8. sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri liselerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, Kayseri liseleri taban puanı 2021, Kayseri yüzdelik ve Kayseri liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:46:00 -
Kayseri liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Kayseri liseleri kontenjanları

Ortaokul son sınıf öğrencileri, LGS için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, LGS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Kayseri liseleri taban puanı 2021, Kayseri liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Kayseri liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Kayseri liseleri taban puanı ve yüzdelikleri için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

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