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Spor Kayseri, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Kayseri, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği zorlu maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 20:22:00 -
Kayseri, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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