Kayseri jandarma bölgesinde 1 yılda tam 513 faili meçhul olay aydınlatıldı!

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Kısım Amirliğinin (JASAT) 2021 yılı içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda 513 faili meçhul olayın aydınlatıldığını bildirdi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

Kasten öldürme, trafik kazası sonucu taksirle öldürme, kasten yaralama olmak üzere toplam 16 olaya müdahale edilmiş olup, bu olaylarda yakalanan 22 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 8'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Başta 'Evden hırsızlık' olayları olmak üzere, 'Bağ, bahçe ve tarladan, iş yerinden, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaattan, haberleşme enerji ve nakil kablosu, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları' gibi 513 faili meçhul olay Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aydınlatılmıştır.'

Ayrıca yapılan açıklamada, aydınlatılan olaylarda yakalanan şüphelilerin adli makamlarca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 176 şahıstan, 93'ünün tutuklandığı, 83'ünün adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi. (İLKHA)