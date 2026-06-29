Kayseri iş dünyasından Prag çıkarması!

Kayseri iş dünyası, dijitalleşme ve uluslararası ticaret hedefiyle Prag’da önemli temaslara imza attı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy başkanlığındaki Kayseri heyetinde; AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, TBMM Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Arar, MÜSİAD Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Ulusoy, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, İNOVDER Başkanı Ahmet Esad Talo, oda yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda sanayici ve iş insanı yer aldı. Program kapsamında açılış toplantıları, Türkiye-Çekya-Belçika İş Delegasyonu oturumları, ikili iş görüşmeleri (B2B), networking etkinlikleri, teknik inceleme ziyaretleri ve üst düzey kurumsal temaslar gerçekleştirildi. Kayseri heyetini Prag Havalimanı’nda karşılayan Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, program boyunca heyete eşlik etti.

Büyükelçilik makamında gerçekleştirilen resmi ziyaretin ardından Büyükelçi Feyzioğlu’nun ev sahipliğinde Kayseri heyeti onuruna geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi. Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marie Chatardov’nın da katıldığı resepsiyonda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Bizleri Prag’da Türkiye Cumhuriyeti’nin çatısı altında ağırlayarak gücümüze güç kattınız. Kayseri heyeti olarak Prag’a sadece bir ziyaret için değil; dostlukları güçlendirmeye, yeni kapılar açmaya ve Türkiye ile Çekya arasındaki ekonomik ilişkilere somut katkılar sunmaya geldik" dedi.

Prag Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ise; "Kayseri’nin bir evladı olarak Kayseri Ticaret Odamızın Çek Ticaret Odası ile birlikte bu önemli projede yer almasından büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Kayseri heyetinin Prag programının sorunsuz şekilde hayata geçirilmesinde diplomatik temaslar ve bürokratik süreçlerin etkin yönetimi önemli rol oynadı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Çek makamları nezdindeki girişimleri dolayısıyla TBMM Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi Üyesi ve Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’ya teşekkür etti. Resepsiyonda konuşan Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri ile Çekya arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek; "Ülkeler arasındaki ticari ilişkiler yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda kültürel ve sosyal bağları da güçlendirmektedir. Tarih boyunca üretim ve girişimcilik kültürüyle öne çıkan Kayseri’nin, DigiConnect Projesi sayesinde dijitalleşme, inovasyon ve karşılıklı yatırım fırsatlarıyla Çek Cumhuriyeti ile ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyoruz." dedi.

“Kayseri 4 bin 500 yıllık ticaret geçmişine sahip”

Prag’daki Çekya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan resmi açılış töreninde Eurochambres Başkanı Vladimr Dlouh, Çekya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Radek Jakubsk, ve Flaman-Brabant Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerine hitap eden Başkan Ömer Gülsoy, Kayseri’nin köklü ticaret kültürüne vurgu yaptı. DigiConnect’i yalnızca dijital bir platform olarak görmediklerini belirten Gülsoy; "Kayseri, Kültepe Kaniş-Karum’dan bu yana 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticaret geçmişi ve Ahilik geleneğiyle uluslararası iş birliklerine en hazır şehirlerden biridir. Bugün modern üretim gücümüzü dijitalleşmeyle taçlandırıyoruz. DigiConnect Projesi; Türkiye, Çekya ve Belçika arasında KOBİ’lerimiz eliyle kurulan kalıcı bir kazan-kazan köprüsüdür. Bizim anlayışımız kısa vadeli çıkarlar değil; karşılıklı güvene dayalı, adil ve sürdürülebilir iş birlikleridir. Çek dostlarımızı yatırım ve üretim ortaklıkları kurmak üzere Kayseri’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı. DigiConnect Projesi kapsamında Çek Ticaret Odası ve Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen programlarda, Çekya’da faaliyet gösteren çok sayıda firma ile Kayserili iş insanları bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri (B2B) ve networking etkinlikleri sayesinde firmalar; karşılıklı ticaret, yatırım, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve ihracat fırsatlarını değerlendirme imkânı buldu. Program boyunca kurulan temaslar, yalnızca mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesine değil; yeni ihracat bağlantılarının kurulmasına, Çekya pazarına yönelik farkındalığın artırılmasına, tedarik zinciri fırsatlarının değerlendirilmesine ve uzun vadeli stratejik iş birliklerinin temellerinin atılmasına önemli katkılar sağladı.

Yoğun geçen B2B görüşmelerinin ardından Kayseri Ticaret Odası heyeti, Avrupa’nın önde gelen sanayi kuruluşlarında gerçekleştirilen teknik inceleme ziyaretleri ve üst düzey iş görüşmeleriyle programını sürdürdü. KTO Başkanı Ömer Gülsoy başkanlığındaki heyet, Avrupa’nın raylı sistemler alanındaki önemli üreticilerinden koda Transportation tesislerini ziyaret ederek ileri üretim teknolojileri, dijital üretim altyapısı ve küresel tedarik zinciri yönetimine ilişkin kapsamlı incelemelerde bulundu. Program kapsamında ayrıca Avrupa’nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Excalibur International yetkilileriyle, Çek Ticaret Odası ev sahipliğinde özel iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Savunma sanayi, metal işleme, havacılık ve ileri üretim alanlarında faaliyet gösteren Kayserili firmalar, Excalibur temsilcileriyle doğrudan temas kurarak yeni iş birliği ve tedarik fırsatlarını değerlendirdi. Heyetin bir diğer bölümü ise koda Auto üretim tesislerini ziyaret ederek akıllı üretim teknolojileri, dijital dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir üretim modellerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyarette heyete rehberlik eden Yüce Otomotiv temsilcilerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür edildi. Gerçekleştirilen temaslar yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmadı. Heyette yer alan bazı Kayserili firmaların koda ve Excalibur grubu şirketlerinin tedarik zincirlerine dahil olabilmelerine yönelik önemli iş bağlantıları kurulurken, tedarikçi ağına yönelik eşleştirme süreçleri de başlatıldı. Böylece DigiConnect Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, uluslararası iş birliklerini somut ticari fırsatlara dönüştüren önemli sonuçlar ortaya koydu.

Yaklaşık 50 kişiden oluşan Kayseri heyeti; milletvekilleri, büyükelçilik temsilcileri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve farklı sektörlerden iş insanlarını aynı hedef etrafında buluşturarak ekonomik diplomasinin başarılı bir örneğini ortaya koydu. DigiConnect Projesi kapsamında geliştirilecek uluslararası dijital platform sayesinde ise Türkiye, Çekya ve Belçika’daki firmalar arasında kurulan iş bağlantılarının etkinlik sonrasında da sürdürülebilir şekilde devam etmesi hedeflenmektedir. Platform aracılığıyla firmalar yeni iş ortaklarına ulaşabilecek, tedarikçi ve alıcı eşleştirmeleri gerçekleştirebilecek, uluslararası iş fırsatlarını takip edebilecek ve dijital ortamda sürekli iletişim kurabilecektir. Böylece Prag’da kurulan ticari temasların kalıcı iş birliklerine, yeni ihracat bağlantılarına ve uzun vadeli ticari ortaklıklara dönüşmesi amaçlandı. Kayseri Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen DigiConnect Projesi, Prag’da gerçekleştirilen bu kapsamlı programla yalnızca dijital iş birliği vizyonunu güçlendirmekle kalmamış; uluslararası tedarik zincirlerine erişim, teknoloji transferi, yeni yatırım ortaklıkları ve ihracat fırsatları açısından Kayseri iş dünyasına önemli kazanımlar sağlandı.