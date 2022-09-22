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Yaşam Kayseri hava durumu güncel
Yaşam

Kayseri hava durumu güncel

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağışın ardından pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, Kayseri'de yarın hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-22 21:45:00 -
Kayseri hava durumu güncel

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar bu sebeple 23 Eylül Cuma günü havanın nasıl olacağını araştırıyor.

Kayseri hava durumu güncel

 

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