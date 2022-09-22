Kayseri hava durumu güncel
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağışın ardından pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, Kayseri'de yarın hava nasıl olacak?
Orhan Aydın’dan şeriat karşıtı protestolara destek! İran üzerinden Türkiye’deki dindarları hedef aldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağışın ardından pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, Kayseri'de yarın hava nasıl olacak?
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