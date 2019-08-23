Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Kayseri’de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının Kurban Bayramında gerçekleştirdiği kurban kesimleriyle ilgili yaptığı basın açıklamasında “Kurumlarımız dünyanın dört bir yanında mazlumların dualarını aldılar” dedi.

İHH Kayseri İnsani Yardım Derneği toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasına Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kurban gönüllülerinin dünyadaki mazlumların yüzünü güldürdüğünü söyleyen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, “Bu yıl 11-14 Ağustos günleri arasında idrak ettiğimiz Kurban Bayramı, ülkemiz ve dünya Müslümanları arasında coşku ve sevinçle kutlandı. Bayramda gücünü milletimizden alan, insana hizmet ve yardımı Allaha hizmet olarak kabul edip, ülkemizde ve dünyada mazlum, mağdur, kimsesiz ve yetimlerin yardımına koşan hayır kurumlarımız kurban gönüllüleri yolu ile yüz binlerce kurban kesip milyonlarca mağdur, mazlumu sevindirdiler. Bu hayır çalışmasında Kayseri merkezli ya da Kayseri’de şubesi olan kurumlarımızın mensupları da büyük emekler vererek dünyanın dört bir yanına Kayseri ve ülkemizin çeşitli bölgelerine kurban yardımlarını ve hediyelerini ulaştırarak gönülleri fethettiler, dualar aldılar” dedi.

Taş, yaptığı açıklamada, Kayseri’de faaliyet gösteren yardım derneklerinin Kurban Bayramı’nda yaptığı çalışmalarla ilgili olarak, "İHH, Türkiye’de ve dünyada toplamda 51 bin kurbanı, dünyanın 149 ülkesinde keserek yüz binlerce insanın gönlünü aldı. Kayseri’den Doktor İsa Üzüm ve Mustafa Sözduyar yurt dışı kurban gönüllüsü olarak Moro Müslümanlarına kurban götürdüler. Verenel Derneği, Kayseri’de 610 hisse kurban keserek yetimler ve mağdurların yüzünü güldürdü. Yurt dışında ise Uganda, Somali, Tanzanya, Arakan, Yemen, Filistin gibi ülkelerde kurban kesimi yaparak mazlumların yüzünü güldürdü. Ribat Eğitim Vakfı, Türkiye ve 11 dış ülkede kurban kesim ve dağıtımı yaptı. 6 bin hisse kurban kesimi yaparak on binlerce mağdurun gönlünü aldı. Kayseri şubesinden Bekir Tokgöz Bengaldeş’e, Fatih Beyazkuş ise Bosna Hersek’e giderek kurban kesimi ve dağıtımında bulundu. İyilikder Kayseri Şubesi, Türkiye dahil 15 ülkede 4550 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Afrika ve Balkan ülkelerinde kurban kesimi yaptı. Kayseri’de 130 hisse kurban keserek mazlum ve mağdurlara ulaştırdı. Yardımeli Derneği, toplamda Türkiye dahil 30 ülkede 8 bin 500 hisse kurban kesimi yaptı. 120 gönüllü yurt dışı programlarına katıldı. 60 bin aile, çok sayıda yetimhaneye ve yurt dışı mağdurlarına yardım ve hediyeler dağıttı. Kudüs Derneği, Bayramda Kudüs’e bir heyet gönderip 3 bin 375 kişiye kurban payı, 625 çocuğa bayramlık, 450 çocuğa oyuncak, 32 aileye de 1000 TL harçlık yardımında bulunmuştur. Derneğin Kayseri şubesinden Osman KAYA ve başkan Murat ÇAKIR ile gönüllü Ergün SEZER Kudüs programına iştirak etmişlerdir. Diyanet Vakfı,Türkiye genelinde 453 bin Hisse kurban bağışı aldı. Türkiye’de 424 il ve ilçede kesim yaptı. Kayseri şubesine 8 bin 750 hisse bağış yapıldı. Bunun 637 hissesi Kayseri’de kesildi. Kayseri’de 1500 aileye kurban yardımı ulaştırıldı. Bunlar arasında Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye, Irak ve Filistin muhacirleri de bulunmaktadır. Ayrıca yurt dışında 149 ülkede kurban organizasyonu yaptı. 3 milyon 765 bin aileye yardım ulaştırıldı. Kayseri’den yurt dışına 5 kurban gönüllüsü görevli olarak gönderildi. Esat Yapıcı Uganda, Abdullah Korkut Cibuti, Ramazan Uyar Sudan, Erdal Bingöl Benin, Ali Abdulkadir Elmi Somali’ye görevli olarak gittiler. Bütün dünyada Müslümanlar arasında tanışma, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik hukukunun gelişmesine büyük katkılar sunan mübarek Kurban Bayramının Müslümanlara ve insanlığa hayır getirmesini diliyor. Kurbanda gönüllere dokunmak için hayır hizmetleri yapan tüm kurumlarımızı yöneticileri şahsında tebrik ediyor, ailelerini bırakarak yurt dışı organizasyonuna katılan kurban gönüllülerine teşekkürlerimizi sunuyor, Allah tüm hayırlarımızı kabul etsin diyoruz”