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Spor Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin inşası sürüyor
Spor

Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin inşası sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: - "Kayseri; turizmin, kültürün, ticaretin, sanayinin, eğitimin merkezi ama bunun yanında sporun da merkezi"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:01:22 -
Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin inşası sürüyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı yanında hizmet verecek Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin inşaat çalışmalarını denetledi.

Yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, Etnospor ve Okçuluk Merkezi sayesinde Kayseri'nin olimpik okçuluk ve atçılığın merkezi haline geleceğini, merkezde önemli sporcular yetiştirileceğini belirtti.

Tesisin inşasının hızla sürdüğünü aktaran başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Projeye uygun şekilde hayata geçirilecek olan okçuluk merkezimizin şehrimize sosyal açıdan çok fazla kazanım sağlayacağı aşikar. Burada görüldüğü gibi her türlü ihtiyaca profesyonelce cevap verilecek şekilde proje hazırlandı ve yürütülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza tekrar teşekkür ediyorum. Spor Toto Başkanlığı'mıza, desteklerini esirgemedikleri için Gençlik ve Spor Bakanı'mıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kayseri; turizmin, kültürün, ticaretin, sanayinin, eğitimin merkezi ama bunun yanında sporun da merkezi. Bu yüzden Kayseri'mizde spor alanında yaptığımız çalışmalar ve hizmetleri sürdürüyoruz."

İnşaatı devam eden merkezde atlı okçuluk tesisleri, hedef okçuluğu salonları, manejler, at ahırları, tribünler, yem depoları, sosyal tesisler, etnosporlar için yeşil alanlar ve otopark alanları yer alacak.

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