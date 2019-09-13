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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan: ”Ahi Evran’ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek kuşaklara aktarmalıyız”

14 Eylül’de başlayacak ve 21 Eylül’de sona erecek olan‘Ahilik Haftası’ kutlamaları ile ilgili Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından basın açıklaması yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 12:26
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan: ”Ahi Evran’ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek kuşaklara aktarmalıyız”

14 Eylül’de başlayacak ve 21 Eylül’de sona erecek olan‘Ahilik Haftası’ kutlamaları ile ilgili Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, ”Ahi Evran’ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek kuşaklara aktarmalıyız” dedi.


Ahilik Haftası ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısına KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ve yılınahisi seçilen Mehmet Türkmenoğlu katıldı.


Ahilik Haftası ve yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi veren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, “Allah nasip ederse pazartesi günü saat 9’da Cumhuriyet Meydanı’nında çelenk sunma ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacağız. Bir hafta boyunca sürecek ‘Ahilik Haftası’ kutlamalarında her sene 1 ilçedeki vatandaşlarımızı buraya getirmemiz mümkün olmadığı için biz orada bulunuyoruz. En sonunda da Cuma günü Kayseri’deki törenimiz bittikten sonra Kırşehir’e gideceğiz ve orada bütün Türkiye’deki Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birliği Başkanları ve Cumhurbaşkanımız ile beraber kutlayacağız. Orada da İnşallah ahiliği esnaf ve sanatkarlarımıza dolu dolu anlatacağız” dedi.


Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Ahi Evran’ı geri getiremeyeceklerini ama gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Önümüzdeki Pazartesi günü başlayacak etkinlik, Cumartesi günü Kırşehir’de son bulacak.Ahilik her ne kadar Kırşehir’le anılsa da başlangıç Kayseri’dedir. Ahi Evran Azerbaycan bölgesinden Kayseri’ye intikal eder ailesi ile birlikte ama Ahi Evran da o zamanlar sanat ve meslek gayrimüslimlerin elindeymiş ve Türklerin eline geçmesinde çok büyük faydası olmuştur. Biliyorsunuz ki Türkiye’de ilk Esnaf ve Sanatkarlar Müzesini biz yaptırdık. Orada herkes kendinden bir şeyler buluyor. Ahi Evran’ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Eline, beline, diline sahip ol dediği sözler birer kitaplık sözler. Ahi Evran sadece sanatkar değil, lider ve bunun yanında Allah dostudur. Ahilik Haftası için değişik programlar yapacağız İnşallah kuruluş başkanlarımızla beraber. Haftamızın hayırlı olmasını diliyorum ve gelen herkese teşekkür ediyorum”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:26
  1. sanat
  2. kitap

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