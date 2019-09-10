Kayseri Emniyetinden Gençlere Keman Kursu Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından 20 öğrenciye Keman Kursu verildi.

Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından 20 öğrenciye Keman Kursu verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geleceğe Atılan İmzalar” ÇOGEP Projesi kapsamında; çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirebilmeleri, zararlı alışkanlıklardan korunması ve beceri yeteneği yüksek çocukların tespit edilerek müzik aleti çalmasının öğretilmesi amacıyla 4 ay süresince keman kursu eğiticileri tarafından keman kursu verildi.

Kurs sonunda öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla kapanış programı düzenlendi. Düzenlenen programda görüşleri dile getiren kursiyer öğrenciler ve velileri; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne keman kursu düzenlenmesinden dolayı teşekkür ettiler. Kurs sonunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kursiyerlere keman hediye edildi.

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