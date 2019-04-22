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Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda ikinci yarının ilk hafta maçında deplasmanda Fevzi Çakmakspor ile karşılaşan Bünyan Belediyespor, rakibini 7-2 mağlup ederek puanını 14’e çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü.

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:03
Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda ikinci yarının ilk hafta maçında deplasmanda Fevzi Çakmakspor ile karşılaşan Bünyan Belediyespor, rakibini 7-2 mağlup ederek puanını 14’e çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Mehmet Koç xx, Deniz Apaçık xx, Hakkı Batuhan Özlü xx


Saha Komiseri: Veysel Çam


Fevzi Çakmakspor: Burak Duran x, İsmail Serkan Arslan x, Sami Yılmaz x, Orhan Kırboğa x, Fahri Karataş x (Dk. 67 Zeki Aydın x), Harun Karataş xx, Ahmet Üzer x (Dk. 47 Engin Yalçın x), Ali Yerlitaş xx, Fazıl İldeş x, Kürşat Yüksel xx, Zülküf Köroğlu xx (Dk.84 Durdu Duran x)


Bünyan Belediyespor: Osman Pınarbaşı xx (Dk. 84 A.Emirhan Köklü x), Alperen Tunçtan xxx, Mehmet Keskin xx, Burak Can Atik xxx, M.Enes Yücel xxx, Mustafa Bürüngüz xx, Seçkin Seyfi xxx (Dk. 51 M.Yasin Yücel x), Ömer Karuç xxx, Tolga Soylu xxx, Yaşar Polat xxx, Yunus Emre Yücel xxx


Goller: Zülküf Köroğlu Dk. 27, Engin Yalçın Dk. 88 (Fevzi Çakmak), Seçkin Seyfi Dk. 7 ve 60 Yunus Emre Yücel Dk. 22, Yaşar Polat Dk. 38, Burak Can Atik dk. 68 ve 85 (Bünyan Belediyespor)

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:03
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