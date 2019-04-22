Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Kafkasspor, en yakın takipçisi Büyüleyenspor’u konuk ettiği maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Kafkasspor, en yakın takipçisi Büyüleyenspor’u konuk ettiği maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ahmet Pakırcı xxx, Muhammed Boylu xxx, Yaşar Başağıl xxx

Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül

Kafkasspor: Ergin Koray Albayrak xxx, Sabri Doğan xx, Adem Ülker xxx (Dk. 90 Melih Titiz x), Bekir Böke xxx, Eser Şengül xxx, Fırat Durkut xxx, Seyit Alkoç xx, Mustafa Enes Cingöz xxx, Furkan Baykal xx (Dk. 57 Burak Ekinci x), Osman Kutay Altuntaş xx (Dk. 55 Burat Musul x), Şehzade Ceyhan xx

Büyüleyenspor: Emrah Genç x, Mustafa Palamut xx, Sinan Yücel x, Osman Çavuş xx, Lokman Öztürk xx (Dk. 80 Faruk Türkoğlu x), Engin Durdağ xx, Fırat Daş x, Mehmet Ozan Arslan xx, Kemal Yüksel xx, Mehmet Çavuş xx (Dk. 58 Emin Yücel x), Emrah Kaplan xx

Goller: Adem Ülker Dk. 36, Sayit Alkoç Dk. 55, Furkan Başkal Dk. 56 (Kafkasspor)Mustafa Palamut Dk. 10 (Pen.) (Büyüleyenspor)

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