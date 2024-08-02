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Spor Kayra Özdemir judoda bronza veda etti
Spor

Kayra Özdemir judoda bronza veda etti

Yeniakit Publisher
2024-08-02 23:28:00 -
Kayra Özdemir judoda bronza veda etti

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Judo Kadınlar +78 Kilogram'da milli sporcumuz Kayra Özdemir, yarı finalde rakibine yenildi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Judo Kadınlar +78 Kilogram'da tatamiye milli sporcumuz Kayra Özdemir çıktı. Kayra Özdemir, Moğolistan'dan Adiyasuren Amarsaikhan ile karşılaştı. Sporcumuz rakibini mağlup etti.

Milli judocumuz Kayra Özdemir çeyrek finalde ise Japon rakibi ile karşılaştı. Rakibini yenen Özdemir yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile mücadele eden milli judocumuz İsrailli sporcuya mağlup oldu.

Milli sporcumuz Kayra Özdemir bronz madalya için Koreli rakibi Kim Ha-yun ile mücadele etti.

Ancak Kayra Özdemir, bronz madalya maçını kaybederek organizasyonu beşinci tamamladı.

Odatv.com
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