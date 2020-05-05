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Aktüel

Kaynaşlı Belediyesi D-100’de refüjlerin bakımı yapılıyor

100 Karayolu üzerinde ki refüj üzerinde bakım çalışmaları Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:10:39 -
Kaynaşlı Belediyesi D-100’de refüjlerin bakımı yapılıyor

100 Karayolu üzerinde ki refüj üzerinde bakım çalışmaları Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince yapılıyor.


Kaynaşlı Belediyesi, Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nın eteklerinde ilçe sınırları içerisinde D-100 Karayolu üzerinde refüjlerde bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler refüj üzerinde uzayan çimlerin kesimini gerçekleştirirken, ilçe girişinde de ışıklı tabelanın montajını tamamladı. Kaynaşlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca refüj üzerinde çiçek dikim çalışmalarını da yapıyor.

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