Kaynak talebi omuzlarımızda

Ekonomide, destekleyici ve kapsayıcı nitelikte karma bir maliye, para ve kredi politikası uygulandığını dile getiren Aydın, “Maliye ve kredi politikasında hareket alanımız vardı. Makro dengenin sürdürülebilir olması yanında, düzenlemelerde yapılan esnekliklerin de olumlu etkisiyle bankalar bu sürecin başarıyla yönetilmesine destek oldu. Bankalar, bireysel ve kurumsal kredi ihtiyacı yanında pandeminin doğal bir sonucu olarak kamunun artan borçlanma ihtiyacının finansmanına katkı sağladılar. Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemi kesintisiz olarak çalıştırıldı. Bu sayede çek, senet ve kredi kartları gibi araçlarda tahsilat oranı makul düzeylerde seyretti. Bankalar sorunlu kredide iyi bir yönetim sergiledi. Yapılandırma ve yeniden vadelendirmeye hız verilerek aktif kalitesi yönetimindeki etkinlik daha da artırıldı.

Dijital alanda hizmet

Bankacılık sektörü, son dönemlerde büyümeye devam etti. Sektörün bilanço ve kredileri, milli gelire oranla sergilemekte olduğu daha hızlı büyüme trendini sürdürüyor. Bu dönemde bankacılık sektörü, iş yönetiminin en önemli bileşeni olan teknolojide üstün olduğunu gösterdi. Teknolojik alt yapı ile müşteriye verilen hizmetleri şube dışı ve ağırlıklı olarak dijital kanallarla sunma konusunda maharetini göstermekle birlikte zorunlu haller dışında banka şubeleri açık tutuldu. Ancak, bu tür dönemlerde daha belirgin görüldüğü üzere; kaynak talebi finansal sistemin yüzde 90’ını oluşturan bankacılık sektörünün omuzlarında kalmaya devam etti” şeklinde konuştu.