Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı?
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Kaymakamlık sınavı sonuçları belli oldu mu?
16 Ekim'de yapılan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) sonuçları ilan edildi. Adaylar sonuçları nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 16 Ekim'de uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi.
Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 60 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılarak değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
Adayların, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebileceği kaydedildi.
10 gün için erişime açıldı
Açıklamada, adayların cevap kağıtlarının ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinde bugünden itibaren 10 gün süreyle erişime açıldığı anlatıldı.
Adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceği ifade edildi.