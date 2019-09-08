2019 kaymakamlık sınavına dair bilgiler sınav başvurularına kısa bir süre kala merak konusu oldu. Bu hususlardan biri de sınavın nerede yapıldığı konusu oldu. Peki, kaymakamlık sınavı nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Kaymakamlık sınavı nerede yapılıyor?

Sınav geçtiğimiz yıl 2 Eylül'de Ankara'da yapıldı ve saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadılar. Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.

2019 kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri nedir? Sınav ne zaman?

Kaymakamlık sınavı başvuruları 19 Eylül ve 25 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.