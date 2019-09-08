Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2019 kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri nedir? Kaymakamlık sınavına sayılı günler kala adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2019 kaymakamlık sınavı başvuruları ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. 2019 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, sınav başvuruları ilerleyen günlerde alınacak. Peki, kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri nedir? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Kaymakamlık sınavına sayılı günler kala adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2019 kaymakamlık sınavı başvuruları ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. 2019 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, sınav başvuruları ilerleyen günlerde alınacak. Peki, kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri nedir? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar... 2019 kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri nedir? Kaymakamlık sınavı başvuruları 19 Eylül ve 25 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı 2019 yılında 9 Kasım tarihinde yapılacak. Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlar 4 Aralık’ta erişime açılacak. Kaymakamlık sınavı nerede yapılıyor? Sınav geçtiğimiz yıl 2 Eylül'de Ankara'da yapıldı ve saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadılar. Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.

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