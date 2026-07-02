Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinde Kaymakamlık kararıyla olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.
Yaz geldi insanlar denize akın etmeye başladı. Bazı bölgelerde ise hava şartları nedeniyle zaman zaman yasaklar geliyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı. Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.