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Yerel Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı

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Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinde Kaymakamlık kararıyla olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Yaz geldi insanlar denize akın etmeye başladı. Bazı bölgelerde ise hava şartları nedeniyle zaman zaman yasaklar geliyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı. Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

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