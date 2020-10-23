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Gündem Kaymakamlık duyurdu! Bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı
Gündem

Kaymakamlık duyurdu! Bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, ölümcül koronavirüse karşı alınan önemler kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:48:00 -
Kaymakamlık duyurdu! Bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Adaören Mahellesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Ayrıca mahallede, cami ve kahvehanenin kapatılmasına, düğün, nişan, mevlit okutma gibi toplu etkinliklerin yasaklanması kararı alındı.

Adaören'de, 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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