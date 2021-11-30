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Yerel Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı!
Yerel

Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı!

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına sonrası hasar gören bina ve iş yerlerine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 22:13:00 -
Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı!

Türkeli'de öğle saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası hasar gören bina ve iş yerlerini, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan yerinde inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz yaptığı açıklamada, "Şiddetli fırtına sonrası yapılan saha taramaları sonucunda, ilçe limanına demirli 4 tekne batmış, çatı uçmalarına bağlı maddi hasarlar meydana gelmiş olup, can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. Şiddetli fırtınanın etkisiyle yan binadaki çatıların, Belediye misafirhanesine zarar vermesi sonucunda, misafirhanenede kalan 39 öğrencimiz geçici olarak, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yurduna tahliyeleri yapılmıştır" dedi.

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