Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de teşkilat kapatma ve habersiz parti üyeliğini silme uygulaması başladı. İYİ Parti, disiplin kuruluna sevk etmek yerine, ilçe teşkilatını tümden kapatıp partililerin üyelikleri sildi.

Ciddigazete'nin haberine göre; İstanbul'un Pendik ilçesinde seçimlerle ilgili toplantı yapmak için Pendik Kaymakamlığı'na giden partililer, İYİ Parti'nin Pendik İlçe Başkanlığı'nın Yargıtay sisteminde görünmediğini, ilçelerindeki resmi kayıtlarda İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nın bulunmadığını, bu nedenle siyasi toplantı için kendilerine izin verilemeyeceğini öğrendiler.

Olayı Hayrettin Nuhoğlu doğruladı

Bunun üzerine hemen İYİ Parti genel merkezi arandı. İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu'na durum bildirildi.

Nuhoğlu, partililere olayı doğrulayarak, "Karar önüme geldi, ben de imzaladım. Ne olacak kardeşim?" dediği iddia edildi.

Kapatma kararı üzerine, İYİ Parti'nin İstanbul'da en çok üyeye sahip olduğu Pendik'teki bin 700 üyenin tamamının Yargıtay sistemi üzerinden de silindiği ortaya çıktı.

Üyeliklerin tamamı silindi

Pendik İlçe Başkanlığı'nda genel merkez tarafından yapılan operasyonun, CHP ile yarışması için sol görüşlü bir adayın öne çıkartılmasına karşı olan partilileri uzaklaştırmak için gerçekleştirildiği iddia edildi.