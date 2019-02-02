0553 313 94 23

Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'

Yerel seçimle ilgili yapacakları toplantının izni için Pendik Kaymakamlığı'na giden İYİ Partililer, ilçede böyle bir teşkilatın olmadığını öğrendiler. Habersiz parti üyeliğini silen İYİ Parti'de yetkililer, Pendik İlçe Başkanlığı'nın bir hafta önce kapatıldığını ve bin 700 kişinin üyeliklerinin Yargıtay sisteminden de silindiğini doğruladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:53
Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de teşkilat kapatma ve habersiz parti üyeliğini silme uygulaması başladı. İYİ Parti, disiplin kuruluna sevk etmek yerine, ilçe teşkilatını tümden kapatıp partililerin üyelikleri sildi.

Ciddigazete'nin haberine göre; İstanbul'un Pendik ilçesinde seçimlerle ilgili toplantı yapmak için Pendik Kaymakamlığı'na giden partililer, İYİ Parti'nin Pendik İlçe Başkanlığı'nın Yargıtay sisteminde görünmediğini, ilçelerindeki resmi kayıtlarda İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nın bulunmadığını, bu nedenle siyasi toplantı için kendilerine izin verilemeyeceğini öğrendiler.

Olayı Hayrettin Nuhoğlu doğruladı

Bunun üzerine hemen İYİ Parti genel merkezi arandı. İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu'na durum bildirildi.

Nuhoğlu, partililere olayı doğrulayarak, "Karar önüme geldi, ben de imzaladım. Ne olacak kardeşim?" dediği iddia edildi.

Kapatma kararı üzerine, İYİ Parti'nin İstanbul'da en çok üyeye sahip olduğu Pendik'teki bin 700 üyenin tamamının Yargıtay sistemi üzerinden de silindiği ortaya çıktı.

Üyeliklerin tamamı silindi

Pendik İlçe Başkanlığı'nda genel merkez tarafından yapılan operasyonun, CHP ile yarışması için sol görüşlü bir adayın öne çıkartılmasına karşı olan partilileri uzaklaştırmak için gerçekleştirildiği iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 14:53
  1. İstanbul
  2. İYİ Parti
  3. Pendik Kaymakamlığı
  4. Pendik
  5. Hayrettin Nuhoğlu
  6. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
    1. Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
    2. Suya gömülen otomobilden kepçeyle..
    3. Futbol: TFF 2. Lig
    4. Melih Gökçek'e büyük şok! Twitter,..
    5. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu..
    6. Halk otobüsü anne ile çocuklarına..
    7. Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti!
    8. Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. "C.Başkanımız talebini görmüş ki..."
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle..
    12. Adana'da korkutan deprem!
    13. Adana’da deprem mi oldu son dakika..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. AK Partili isimden flaş sözler!..
    16. Sıtma salgını ülkeyi sarstı: 42 ölü
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. Akif Kemal Akay kimdir hangi..
    19. Bakan Çavuşoğlu'ndan Denktaş'a taziye..
    20. Erdoğan, İsrail Meclisindeki Arap..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi