Kaymakamlardan Vali Gündüzöz’e ziyaret Son Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Muş’a atanan kaymakamlar Muş Valisi Doç.

Son Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Muş’a atanan kaymakamlar Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ü ziyaret ettiler.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Kaymakamlığına, Konya’nın Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık Kaymakamlığına, Denizli’nin Kale Kaymakamı Murat Güneş Hasköy Kaymakamlığına atandı. İlçelerine gelerek görevlerine başlayan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, Muş valisi Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarete Muş belediye Başkanı Feyat Asya’da eşlik etti.

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