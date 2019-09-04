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Kaymakamlardan kan bağışına destek

Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş ve Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, ziyaretine geldiklerini Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz’u kaymakamlık bahçesinde kurulan Kızılay çadırında kan verdiğini görünce, ’Biz de kan bağışına destek olalım’ deyip kan verdiler.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:51
Kaymakamlardan kan bağışına destek

Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş ve Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, ziyaretine geldiklerini Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz’u kaymakamlık bahçesinde kurulan Kızılay çadırında kan verdiğini görünce, ’Biz de kan bağışına destek olalım’ deyip kan verdiler.


Bağış sonrası Kızılay personeli ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Yavuz, insanların sağlıklı yaşam için kan bağışında bulunmasını gerektiğini belirterek; "Hükumet konağı bahçesine kurulan Kızılay çadırında kan bağışımızı ilçemizi ziyarete gelen meslektaşlarım Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş ve Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal ile birlikte yaptık. Bu bağışlar farkında olmasak da birçok insanın hayatta kalmasını sağlıyor. Bir anlamda insan kendisi kan verirken, verdiği kanla da birçok kişinin hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir çağrıya gerek olmaksızın hep ihtiyaç olabileceği bilinciyle tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyorum. Esasında insanı, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekir. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan, vatandaşlarımıza, Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.


Daha sonra açıklama yapan Gölpazarı Kaymakamı Güneş ise "Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz abimizi ziyarete gelmiştik. Kaymakamlık bahçesinde kurulu olan Kızılay çadırında kan bağışında bulunan Naif Yavuz abimizi görünce biz de bu anlamlı kan bağış kampanyasına destekte bulunalım diye düşündük. Kan alternatifi olmayan ve üretilemeyen bir ihtiyaçtır. Herkesin ya kendisi yada yakını kana ihtiyaç duyabilir. Bazen acil ihtiyaç olduğunda bulunması çok zordur. Bulunamadığında da bir canın kaybolmasına neden olur. Sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Türk Kızılay’ının ülkemizdeki kan ihtiyacının karşılanması ve kan bilincinin arttırılmasına yönelik düzenlenen çalışmalardan ötürü Türk Kızılay’ına ve tüm personeline teşekkür ediyorum” dedi.


Eskişehir Kızılay Kan Merkezi’nden Dr. Emre Kalaycı ise, Osmaneli ilçesinde kan bağışı aldığını belirterek, "Kaymakam Naif Yavuz, Osmaneli’ni ziyarete gelen Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş’ ve Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal kan vermeye geldi. İnşallah hedeflediğimiz kanı toplarız. Başta kaymakamlarımıza ve Osmanelilere bu anlamlı kampanyaya göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:51
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