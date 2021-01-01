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Sağlık Kaymakam'dan Türkiye'deki mutasyonlu virüsle ilgili açıklama
Sağlık

Kaymakam'dan Türkiye'deki mutasyonlu virüsle ilgili açıklama

Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:13:00 -
Kaymakam'dan Türkiye'deki mutasyonlu virüsle ilgili açıklama

Alınan bilgiye göre, İngiltere’den hava yolu ile gelen bir kişi, havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı.

Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testleri ise negatif çıktı.

Edremit’in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu koronavirüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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