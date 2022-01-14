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Yerel Kaymakam Zaman'dan Kıbrıs gazisine ziyaret
Yerel

Kaymakam Zaman'dan Kıbrıs gazisine ziyaret

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Etyemez Mahallesi'nde engelli kızı ile birlikte yaşayan gazi Görgeç ailesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 18:09:00 -
Kaymakam Zaman'dan Kıbrıs gazisine ziyaret

Kıbrıs Gazisi Arif Görgeç ve engelli kızı Kezban Görgeç’in evine misafir olan Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, "Bugün bu topraklarda rahatça yaşamamız şehitlerimizin ve gazilerimizin, sayesindedir. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır. Kapılarımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.

Daha sonra Etyemez Mahallesi'nde kapı kapı dolaşan Kaymakam Zaman, "Amacımız gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, sorunlarını dinlemek ve bu sorunların giderilmesi için çalışmaktır. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların taleplerini dinleyerek, devletimizin şefkatli elinin her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Ailelerimize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum" diye konuştu.

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