Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir, Kyzikos’u ziyaret etti

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Özdemir ve Heyeti, Kyzikos Antik Kent alanında devam eden kazı çalışmalarının son durumu görmek üzere kazı alanını ziyaret etti.

1988 yılında başlanıp, 1996 yılına kadar sürdürülen, 1996’dan 2006 yılına kadar herhangi bir çalışma yapılmayan Kyzikos Antik Kenti’nde, 2006 yılında kazı çalışmalarına yeniden başlanmasıyla Kazı Başkanlığı görevini üstlenen 17 Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurettin Koçhan, üniversite heyetine Kyzikos Antik Kenti’ndeki Hadrian Tapınağı hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Kazı çalışmaları sırasında bir benzerinin Lübnan’da ki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmış olan anıtsal bir sütun bulduklarını ziyaretçileriyle paylaşan Koçhan, bu sütunun dünyada başka bir örneğinin bulunmadığını açıkladı. Prof. Dr. Nurettin Koçhan, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar’a kazı alanında kurulması planlanan “Kazı Evi Projesi” hakkında da detaylı bilgi vererek destek talebinde bulundu.

Kyzikos Antik Kent ziyaretine Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Mete, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tektaş ve Genel Sekreteri Cihangir Boz Kyzikos Antik Kenti kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.