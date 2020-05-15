Kaymakam Uçgun yeniden açılan pazar yerinde incelemelerde bulundu

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, korona virüs tedbirleri kapsamında Alaşehir Kapalı Pazaryerinde incelemede bulundu. 2 Nisan 2020 tarihinde kapatılan Alaşehir Kapalı Pazaryeri yeni uygulamaya konulan kararlar gereğince kısmen hizmet vermeye başladı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, vatandaşların pazar yerinin girişlerinde dezenfekte kurallarını uygulayan, ateşlerini ölçen, Alaşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgiler alarak, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip, vatandaşlara ve önlemlerin uygulanmasında çalışmalar yapan görevlilere teşekkür etti. Kaymakam Uçgun, "Pazarcı esnafımızın alınan tedbirlerin uygulanmasında büyük katkısı var. Bu süreçte bizlere destek oldukları için pazar esnafımıza teşekkür ediyorum. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde de yoğun önlemler aldık. Alınan tedbirlere uyarak evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Alaşehirli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım, çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım. Pazar alanımız, alan olarak geniş olduğu için, kullanılması ve sosyal mesafenin uygulanmasında sıkıntı yaşamıyoruz. Pazarcı esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımızın sosyal mesafe kuralına uyduklarını, hijyenik kurallara uyduklarını gözlemledik. Bu duyarlı davranış bizleri mutlu etti. Korona virüs önlemlerine uyulması hepimizin yararına olacaktır. Pazarcı esnafımız, vatandaşlarımız, kısacası hepimiz için sağlığımızın korunması anlamına gelmektedir. Bu süreçte başta esnaflarımız olmak üzere, vatandaşlarımıza ve evlerinde kalarak salgının yayılmasının önlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Alaşehir Kapalı Pazaryeri 2 Nisan 2020 günü alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği kapatılmıştı. Ayrıca İlçe genelinde salı ve cuma günleri kurulan semt pazarları da geçici süreliğine kapatılmıştı.