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Kaymakam Türköz’ün babası toprağa verildi

Didim Kaymakam Mehmet Türköz’ün hayatını kaybeden emekli öğretmen babası Cahit Türköz son yolculuğuna uğurlandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:50
Kaymakam Türköz’ün babası toprağa verildi

Didim Kaymakam Mehmet Türköz’ün hayatını kaybeden emekli öğretmen babası Cahit Türköz son yolculuğuna uğurlandı.


Tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Cavit Türköz’ün cenazesi, İzmir Bayraklı Çolakoğlu Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Türköz’ün sevenleri ve yakınları katıldı.


Türköz’ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Narlıdere Kabristanlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:50
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