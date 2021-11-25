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Eğitim Kaymakam Solak, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı
Eğitim

Kaymakam Solak, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Azıklı Ortaokulunda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerin projelerini inceledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:49:00 -
Kaymakam Solak, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı

Azıklı Ortaokulunda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Etkinliğe Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Kaçmaz, Azıklı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Fuarı gezerek öğrencilerin projelerini inceleyen Kaymakam Solak, öğrenciler ve danışman öğretmenlerden de bilgi aldı.

Kaymakam Solak; bilime, sanata verilen değerin öğrencileri sosyal, akademik ve psikolojik yönden başarılı kıldığını söyledi. Solak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yapmış olduğu birbirinden değerli projeler bizlere gelecek için umut verdi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.
Okulda sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Solak, oyuncak ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler dağıttı.

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