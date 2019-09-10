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Kaymakam Sinanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 13:48
Kaymakam Sinanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.


Kanaat önderi ve Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman, Kaymakam Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sinanoğlu, şimdiye kadar terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında durarak aktif mücadele almalarından dolayı kanaat önderi Tahir Adıyaman’a teşekkür etti.


Cizre Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri beraberindeki sanayi esnafı ile birlikte, Kaymakam Davut Sinanoğlu’nu ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Kaymakamlık makamında sanayi esnafını kabul eden Kaymakam Sinanoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cizre Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri ve beraberindeki sanayi esnaflarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:48
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