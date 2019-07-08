Kaymakam, şehitlik bakım çalışmalarında iş makinası kullandı ve peyzaj çalışmasına katıldı Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun şehitlik bakım çalışmalarında iş makinası kullanması ve görevli işçilerle birlikte tatil günü olmasına rağmen gün boyu çalışması büyük takdir topladı.

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun şehitlik bakım çalışmalarında iş makinası kullanması ve görevli işçilerle birlikte tatil günü olmasına rağmen gün boyu çalışması büyük takdir topladı.

Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Ağaçköy’de bulunan şehitliklerimizdeki bakım onarım kapsamındaki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Mezardaki yabani otların temizlenerek toprağın çapalanması ve çiçekler için özel gübreli toprağın serilme işleri gerçekleştirildi. Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman’ın da saha ziyaretleri kapsamında incelemelerde bulunup verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımız el birliği ile yürütülüyor. Bizdeİl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ile beraber incelemelerde bulunarak çalışmalara katıldık’’ ifadelerini kullandı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.