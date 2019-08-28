0553 313 94 23

Kaymakam Pişkin, “Verimi yüksek olan arıcılığı ilçemizde geliştirmeliyiz”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2015 yılında 10 bin civarında olan kovan sayısının 2019 yılında 6 bine kadar düştüğüne dikkat çekerek, verimi yüksek olan arıcılığı ilçede geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:49
Kaymakam Pişkin, “Verimi yüksek olan arıcılığı ilçemizde geliştirmeliyiz”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2015 yılında 10 bin civarında olan kovan sayısının 2019 yılında 6 bine kadar düştüğüne dikkat çekerek, verimi yüksek olan arıcılığı ilçede geliştirmeleri gerektiğini söyledi.


Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin, ilçeye bağlı Yenidoğan köyünde bal sağım etkinliğine katıldı. Bal sağımında bulunan ve özel giysiyle bal sağımı yapan Kaymakam Pişkin, Yenidoğan köyünde arı yetiştiricileriyle de bir araya geldi. Arıcılığın çeltik üretiminden daha verimli olduğuna işarete den Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin, “Yenidoğan köyümüzde en kapsamlı arıcılık faaliyetlerinden birini yürütmekte olan Hüseyin Mahsül ile birlikte bal sağımına katıldık. İlçemizde ciddi bir potansiyele sahip olmasına rağmen son yıllarda önemli kayıplar yaşayan bal üretimi ve arıcılık üzerine kapsamlı bir çalışma programı hazırlayarak biran evvel uygulamaya koymamız gerekiyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün resmi kayıtlarına göre 2015 yılında 10 bin civarındaki kovan sayımız, 2019 yılında 6 bine gerilemiş durumda. Buna paralel olarak son beş yıldaki bal üretim miktarımız da 60 bin tondan 42 bin tona inmiş görünüyor. 9 bin 500 dekar alanda elde ettiğimiz 6 bin 650 ton çeltik üretimimizden çok daha yüksek tarım geliri potansiyeline sahip arıcılık faaliyetlerimiz için, hem üretimin arttırılmasını ve balımızın tanıtımını hem de pazar payının genişlemesini sağlayacak acil bir eylem planı oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.


İlk etapta arıcıların bir kooperatif veya dernek çatısı altında birleşmesi gerektiğini söyleyen Kaymakam Pişkin, “İlk etapta ilçemizdeki arıcıları bir kooperatif veya dernek çatısı altında bir araya getirmekle başlatmayı düşündüğüm çalışma programını, sonrasında ilgili kurumlara ve tarım bakanlığımıza sunacağımız projeler nezdinde elde edeceğimiz desteklerle kuvvetlendireceğiz. Konuyla ilgili görüş, öneri ve ortak çalışma teklifi olan gerçek ve tüzel kişilerle istişare etmekten memnuniyet duyacağımı, gerekirse konuyla ilgili bütün paydaşların davet edileceği ve yol haritasının çıkarılacağı birkaç toplantı gerçekleştirebileceğimizi siz değerli Tosyalı hemşehrilerim ile paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SUBÜ mühendisliklerine staj ödemesi
    1. SUBÜ mühendisliklerine staj ödemesi
    2. "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten..
    3. Kayıt alması gerekirken alışveriş..
    4. AK Partili isim 'Aktif terörist..
    5. Bolu’da işe geri alınan 18 belediye..
    6. Söke’de baharat yüklü kamyon devrildi
    7. HDP'den Saadet Partisine ziyaret
    8. Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler..
    9. Firari hırsız yakalanarak cezaevine..
    10. İdlib'de Esed Rejimi ve Rusya..
    11. Bayburtspor’a ilk destek belediye..
    12. Servis otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
    13. Çorum Belediyesi’nden Kadeş Çocuk..
    14. Kocaeli’de zararlı böceklerle mücadele..
    15. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    16. "Akif" belgeseli için geri sayım!
    17. İdama mahkum edilen eski cumhurbaşkanı..
    18. Türk anonsöre Dünya Kupası'nda görev
    19. Çatı arasında mahsur kalan kedi..
    20. Kaymakam Pişkin, “Verimi yüksek olan..
    21. Murzioğlu: “8 milyon liralık Cazibe..
    22. Kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda..
    23. Adana'da tarihi eser kaçakçılığı..
    24. "Manisa Futbol Kulübü" tanıtıldı
    25. Başkan Oral’dan 30 Ağustos Zafer..
    26. İçki satışı yapan işyerleri denetlendi
    27. "Mutlu şehir" bu yıl turizmde "mutsuz"
    28. Esed rejimi ve Rusya'nın..
    29. Kavaklılar Saralan Mahallesi..
    30. TBMM Başkanı Şentop’tan Şule Yüksel..
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...