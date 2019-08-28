Kaymakam Pişkin, “Verimi yüksek olan arıcılığı ilçemizde geliştirmeliyiz”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2015 yılında 10 bin civarında olan kovan sayısının 2019 yılında 6 bine kadar düştüğüne dikkat çekerek, verimi yüksek olan arıcılığı ilçede geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin, ilçeye bağlı Yenidoğan köyünde bal sağım etkinliğine katıldı. Bal sağımında bulunan ve özel giysiyle bal sağımı yapan Kaymakam Pişkin, Yenidoğan köyünde arı yetiştiricileriyle de bir araya geldi. Arıcılığın çeltik üretiminden daha verimli olduğuna işarete den Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin, “Yenidoğan köyümüzde en kapsamlı arıcılık faaliyetlerinden birini yürütmekte olan Hüseyin Mahsül ile birlikte bal sağımına katıldık. İlçemizde ciddi bir potansiyele sahip olmasına rağmen son yıllarda önemli kayıplar yaşayan bal üretimi ve arıcılık üzerine kapsamlı bir çalışma programı hazırlayarak biran evvel uygulamaya koymamız gerekiyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün resmi kayıtlarına göre 2015 yılında 10 bin civarındaki kovan sayımız, 2019 yılında 6 bine gerilemiş durumda. Buna paralel olarak son beş yıldaki bal üretim miktarımız da 60 bin tondan 42 bin tona inmiş görünüyor. 9 bin 500 dekar alanda elde ettiğimiz 6 bin 650 ton çeltik üretimimizden çok daha yüksek tarım geliri potansiyeline sahip arıcılık faaliyetlerimiz için, hem üretimin arttırılmasını ve balımızın tanıtımını hem de pazar payının genişlemesini sağlayacak acil bir eylem planı oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İlk etapta arıcıların bir kooperatif veya dernek çatısı altında birleşmesi gerektiğini söyleyen Kaymakam Pişkin, “İlk etapta ilçemizdeki arıcıları bir kooperatif veya dernek çatısı altında bir araya getirmekle başlatmayı düşündüğüm çalışma programını, sonrasında ilgili kurumlara ve tarım bakanlığımıza sunacağımız projeler nezdinde elde edeceğimiz desteklerle kuvvetlendireceğiz. Konuyla ilgili görüş, öneri ve ortak çalışma teklifi olan gerçek ve tüzel kişilerle istişare etmekten memnuniyet duyacağımı, gerekirse konuyla ilgili bütün paydaşların davet edileceği ve yol haritasının çıkarılacağı birkaç toplantı gerçekleştirebileceğimizi siz değerli Tosyalı hemşehrilerim ile paylaşmak istiyorum” diye konuştu.