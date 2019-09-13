0553 313 94 23

Kaymakam Öztabak’tan meslektaşına ziyaret

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberindekiler ile birlikte Hizan Kaymakamı Musfata Köleoğlu’nu ziyaret etti.

13 Eylül 2019 Cuma 10:00
Kaymakam Öztabak’tan meslektaşına ziyaret

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberindekiler ile birlikte Hizan Kaymakamı Musfata Köleoğlu’nu ziyaret etti.


Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberinde Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve çok sayıda Bahçesaraylılar ile birlikte önceki gün Bitlis Hizan ilçesinde bir minibüsün uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin ve yaralanan 8 kişinin acılı ailelerinde taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Taziye ziyareti sonrası KaymakamÖztabak, Belediye Başkanı Arvas veAK Parti İlçe Başkanı Sabırlı ile birlikte Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu’nu makamında ziyaret etti.Kaymakam Köseoğlu’da yaşanan acı olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek hem başsağlığı dilediler, hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Kaymakam Öztabak ve beraberindekiler ziyaretin ardından ilçeye döndüler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da yağış başladı
    1. İstanbul’da yağış başladı
    2. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    3. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    4. Merdiven Art Space, iki farklı..
    5. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    6. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    7. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    8. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    9. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    10. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    11. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    12. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    13. Komünist lidere sosyal medya şoku!..
    14. Ormanları yakmaya çalışan teröristler..
    15. Dorian kasırgasının vurduğu..
    16. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    17. Ödemeler dengesi (1)
    18. Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will..
    19. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı..
    20. Bakan Turhan’dan Vali Memiş’e ziyaret
    21. Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek..
    22. Vali ve milletvekilleri Bakanlarla..
    23. Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli..
    24. (Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki..
    25. PKK bombacıları yakalandı!
    26. (Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan..
    27. Emlak Konut'tan, Florya ve Riva..
    28. Sigara içmek dişleri bitiriyor
    29. Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü..
    30. Borsa güne yükselişle başladı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...