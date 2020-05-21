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Kaymakam Mete, Al Köyünde sebze fidesi dikimine katıldı

Ardahan Posof Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:38:44 -
Kaymakam Mete, Al Köyünde sebze fidesi dikimine katıldı

Ardahan Posof Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından sebze fidesi dağıtımı yapıldı.


Al köyünde yapılan fide dikiminde Kaymakam Murat Mete’ye, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Güneş Tekin eşlik etti.


İlçe ki vatandaşların hane gelirine katkı sağlamak ve ilçede sebzeciliğin teşvik edilmesi amacıyla İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nce ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden, sebze yetiştirmek için uygun mekâna ve bilgiye sahip 20 ayrı aileye salatalık, domates ve biber fidesi desteği verildi.

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