Kaymakam Kurtbeyoğlu’ndan minik Halil’e bisiklet sürprizi

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi’nde Vefa Sosyal Destek Grubu’na destek olan Halil Gezer, bisiklet sürprizi yaşadı.

Ortaokul öğrencisi Halil Gezer, Söke İlçe Kaymakamlığı’na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu’nun Avcılar Mahallesi’nde yaptığı çalışmalara yardımcı oldu. Bu yardımların sonunda Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından minik Halil’e bir isteğinin olup olmadığı soruldu. Halil cep telefonu kaydıyla gönderiği mesajında ‘Kaymakamdan bisiklet istiyorum” dedi. Mesajı alan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bu isteğe kayıtsız kalmadı. Bisiklet temin edildi, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu minik Halil’in bisikletini bizzat teslim etmek için Avcılar Mahallesi’ne gitti. Halil Gezer’e bisiklet sürprizi yaşatan Kaymakam Kurbeyoğlu; minik Halil’le sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Avcılar mahallemizde, Vefa Grubu görevlilerimize yardımcı olan Halil Gezer, ‘Kaymakamımızdan bisiklet istiyorum’ demiş. Halil’in bu isteğini yerine getirerek, bisikletini kendisine teslim ettik. O’nun sevincine ortak olduk. Katkılarından dolayı Halil’in mesajını bizlere ulaştıran Söke Öğretmenevi Müdürü Hasan Aslan’a da teşekkür ediyorum” dedi.