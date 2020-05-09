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Aktüel

Kaymakam Kırçuval’dan gece yol kontrol denetimi

Kilis’in Musabeyli ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Gaziantep’ten köy yollarını kullanarak gelenlere karşı yapılan uygulamayı bizzat denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:20:33 -
Kaymakam Kırçuval’dan gece yol kontrol denetimi

Kilis’in Musabeyli ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Gaziantep’ten köy yollarını kullanarak gelenlere karşı yapılan uygulamayı bizzat denetledi.


Kaymakam Sertaç Kırçuval, Kilis Valiliği tarafından 10 Mayıs gece saat 24.00’e kadar Gaziantep ile Hatay’dan gelişlerin yasaklanması üzerine Gaziantep’den Musabeyli ilçesine kontrolsüz girişlerin önlenmesi amacıyla oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerde bulundular. Kaymakam Kırçuval, Kontrol noktasındaki personeli gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti Kaymakam Kırçuval’ına İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Ceylan eşlik etti.

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