Kaymakam Enver Özderin göreve başladı

Ağrı’nın Patnos Kaymakamı Ümit Altay’ın Zonguldak’ın Devrekilçesine atanmasının ardından yerine getirilen Enver Özderingöreve başladı.

Kaymakam Enver Özderin, makamında gazetecileri ağırlayarak; devletin ilçedeki temsilcisi olarak her bireyin kendisi için aynı değerleri taşıdığını belirtti.

Göreve başladığı gün itibarıyla Patnoslulara kapılarını ve gönüllerini açtıklarını ifade eden Yalçın, "İmkanlarımız dahilinde en üst düzeydeki amirden bütün çalışanlarına kadar iyi ve adil hizmet etmek en temel görevimiz olacaktır. Bu bağlamda kökeni, cinsiyeti, statüsü her ne olursa olsun, toplumumuzun bütün bireyleri bizim için eşittir. Patnos’ta olmaktan ve halkımıza hizmet edeceğimden son derece mutluyum. Bütün Patnoslu hemşerilerimi devletimizin sıcak muhabbetiyle kucaklıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.