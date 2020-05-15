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Kaymakam Duman’dan başvuru tepkisi

Kilis’in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, evleri, otomobilleri, traktörleri, tırları, yüzlerce dönüm tarlaları, 100’den, 200’den fazla küçükbaş hayvanları, aylık 10 bin ile 20 bin TL’ den fazla düzenli geliri olanların yardım için başvurduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:37:23 -
Kaymakam Duman’dan başvuru tepkisi

Kilis’in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, evleri, otomobilleri, traktörleri, tırları, yüzlerce dönüm tarlaları, 100’den, 200’den fazla küçükbaş hayvanları, aylık 10 bin ile 20 bin TL’ den fazla düzenli geliri olanların yardım için başvurduğunu söyledi.


Kaymakam Kadir Duman, Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde çok zor durumda kalan hanelerimiz, işini kaybeden, iş yerlerini açamayan insanların olduğunu belirterek, "Salgının hem kamu sağlığı hem kamu esenliği hem de ekonomik maliyetleri bulunmaktadır. Devletimiz bu süreçte Salgın nedeniyle birçok hanemize 1000 TL ile destek olmaya çalışmaktadır. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki bu süreçte bazı başvurularda hane içinde evleri, otomobilleri, traktörleri, tırları, yüzlerce dönüm tarlaları, 100’den, 200’den fazla küçükbaş hayvanları, aylık 10 bin ile 20 bin TL’ den fazla düzenli geliri gözüken hanelerin başvuruda bulunduğu görülmektedir. Şaka yaptığınızı düşünmeye itiyor bu tarz başvurular bizi, bu başvuruların kabul edilmeyeceğini biliyorsunuz lütfen SYDV’lerin iş yükünü arttırmayalım” dedi.

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